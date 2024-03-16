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Haberler > Spor > Orkun Kökçü, Benfica'da umduğunu bulamadı! Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu

Orkun Kökçü, Benfica'da umduğunu bulamadı! Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Orkun Kökçü, Benfica&#039;da umduğunu bulamadı! Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya imza atan Orkun Kökçü'den kulübü ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Portekiz ekibinde umduğunu bulamadığını söyleyen Kökçü, teknik direktörünün oyun anlayışını eleştirdi. İşte Kökçü'nün Portekiz'de gündeme oturan açıklamaları...

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, formasını giydiği kırmızı-beyazlı ekip hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kökçü, Teknik Direktör Roger Schmidt'i Benfica'daki rolü sebebiyle sert ifadelerle eleştirdi.

De Telegraaf'a göre Orkun Kökçü şu ifadeleri kullandı:

KENDİMİ HİÇ ÖNEMLİ HİSSETMEDİM

Portekiz'de ve diğer büyük kulüplerde diğer oyuncuların nasıl ön plana çıkarıldığını gördüm. Bu da belli bir statü oluşturuyor. Başından beri kendimi hiç önemli hissetmedim.

Orkun Kökçü, Benfica'da umduğunu bulamadı! Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu - 1. Resim

SCHMİDT BENİ ÇOK GERİDE TUTUYOR

Teknik direktör tarafından bile! Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Benfica’ya geldiğimde, bunun kariyerim için en doğru bir adım olduğunu, kendimi birçok yönden geliştirebileceğimi düşünmüştüm. Bunun doğru olduğunu söyleyemem. Schmidt her türlü defansif görevle beni çok fazla geride tutuyor. Niteliklerimden faydalanmak istiyorsanız buna gerek yok. Saha içinde çözümler bulabilirim, ileriyi düşünürüm, dikine paslarımla tanınırım.  Bu sezon bile istatistikler bunu vurguluyor. Benfica için hala çok daha fazla şey ifade edebilirim ve belki de hayal kırıklığımın bir kısmı da burada yatıyor.

Orkun Kökçü, Benfica'da umduğunu bulamadı! Milli futbolcu, Portekiz ekibiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu - 2. Resim

YEDEK KALMAK ÖFKELENDİRDİ

Birkaç kez yedek kalmak beni öfkelendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. Tam da o anlarda takım için çok şey ifade edebileceğimi biliyordum.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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