Orkun Kökcü'nün verdiği röportaj başına bela oldu! Milli yıldıza ceza yolda

Sezon başında Feyenoord'dan Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, geçtiğimiz günlerde Benfica'da hayal kırıklığına uğradığını söylemiş ve Teknik Direktör Roger Schmidt'i sert sözlerle eleştirmişti. Benfica'nın, Orkun'un açıklamalarından rahatsız olduğu ve oyuncuya ceza verebileceği konuşuluyor.

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü, formasını giydiği kırmızı-beyazlı ekip hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, Teknik Direktör Roger Schmidt'i Benfica'daki rolü sebebiyle sert ifadelerle eleştirmişti.

ORKUN'A CEZA YOLDA

A Bola'da yer alan haberde kulübün Orkun Kökçü'nün söylemiş olduğu sözler nedeniyle rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle ceza verebileceği belirtildi.

Benfica'nın 23 yaşındaki oyuncuya para cezası verebileceği kaydedilirken Portekiz Ligi'nde bugün oynanacak Casa Pia maçında kadroda olup olmayacağının netleşmediği aktarıldı.

Roger Schmidt, Casa Pia maçı öncesinde yaptığı açıklamada konuyla ilgili Orkun Kökçü'yle konuşacağını söylemişti.

ORKUN KÖKÇÜ: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

Orkun Kökçü açıklamasında, "Beklediğim bu değildi. Geçen yaz transfer döneminde çok fazla şey yaşandı. Bunun kariyerimde her alanda gelişebilmek için atacağım en iyi adım olduğunu düşünüyordum. Ama bu sadace kısmen gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Roger Schmidt'le ilgili ise 23 yaşındaki oyuncu, "Schmidt beni birçok göreve çok fazla bağlıyor. Eğer benden gerçekten yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim. Hayal kırıklığına uğradım." dedi.