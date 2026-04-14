Bundesliga ekibi Hoffenheim'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ozan Kabak'ın, yeni sezonda formasını giyeceği takım büyük ölçüde belli oldu. 26 yaşındaki milli futbolcunun yeni mukavelesinde özel bir madde yer alacağı konuşuluyor.

Hoffenheim'ın son haftalardaki vazgeçilmez isimlerinden olan Ozan Kabak, "yeni sözleşme" haberiyle gündeme geldi. Kontratı sezon sonunda bitecek milli stoperle ilgili gelişmeyi Alman basını duyurdu.

OZAN'DAN 4 YILLIK İMZA

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Ozan Kabak, Hoffenheim'la sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. "Milli futbolcunun yeni mukavele imzaladığı" ile ilgili resmi duyurunun birkaç gün içinde yapılacağı belirtildi.

Ozan Kabak, Ocak 2019'da Galatasaray'a 11 milyon euro bonservis kazandırdı.

SERBEST KALMA BEDELİ VE PREMIER LİG HEDEFİ

Yeni sözleşmede özel bir maddenin de yer aldığı aktarıldı. 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinin kontrata eklendiği ve 26 yaşındaki stoperin hedefinin yeniden Premier Lig'e dönmek olduğu kaydedildi.

Ozan Kabak, Hoffenheim'de bu sezon 21 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

OZAN KABAK'IN KARİYERİ

Galatasaray altyapısından yetişen, 2018 yılında profesyonekl kariyerine adım atan Ozan Kabak, Stuttgart ve Schalke'nin ardından 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında İngiliz devi Liverpool'da forma giydi. Milli futbolcu, bir sezon Norwich City'de kiralık olarak top koşturduktan sonra 2022'de Hoffenheim'a imza attı.

