Ozan Kabak'ın imzasını Almanlar duyurdu: Geri dönüş için 'özel madde' ekletti
Bundesliga ekibi Hoffenheim'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ozan Kabak'ın, yeni sezonda formasını giyeceği takım büyük ölçüde belli oldu. 26 yaşındaki milli futbolcunun yeni mukavelesinde özel bir madde yer alacağı konuşuluyor.
- Alman basını, yeni sözleşmenin 2030 yılına kadar geçerli olacağını yazdı.
- Ozan Kabak'ın yeni sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğu belirtildi.
- 26 yaşındaki stoperin hedefinin yeniden Premier Lig'e dönmek olduğu ifade edildi.
Hoffenheim'ın son haftalardaki vazgeçilmez isimlerinden olan Ozan Kabak, "yeni sözleşme" haberiyle gündeme geldi. Kontratı sezon sonunda bitecek milli stoperle ilgili gelişmeyi Alman basını duyurdu.
OZAN'DAN 4 YILLIK İMZA
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Ozan Kabak, Hoffenheim'la sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı. "Milli futbolcunun yeni mukavele imzaladığı" ile ilgili resmi duyurunun birkaç gün içinde yapılacağı belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ VE PREMIER LİG HEDEFİ
Yeni sözleşmede özel bir maddenin de yer aldığı aktarıldı. 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinin kontrata eklendiği ve 26 yaşındaki stoperin hedefinin yeniden Premier Lig'e dönmek olduğu kaydedildi.
OZAN KABAK'IN KARİYERİ
Galatasaray altyapısından yetişen, 2018 yılında profesyonekl kariyerine adım atan Ozan Kabak, Stuttgart ve Schalke'nin ardından 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında İngiliz devi Liverpool'da forma giydi. Milli futbolcu, bir sezon Norwich City'de kiralık olarak top koşturduktan sonra 2022'de Hoffenheim'a imza attı.