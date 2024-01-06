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    ÖZET Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 (Maç Sonucu) Edin Visca'dan Eryaman'da üçlük

    Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 0-1 mağlup ederek son 5 dış saha maçında 13 puan topladı. Edin Visca'nın golüyle 3 puana uzanan Bordo-Mavililer 3. sıradaki yerini perçinledi.

    ÖZET Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 (Maç Sonucu) Edin Visca&#039;dan Eryaman&#039;da üçlük
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda tek golle devirdi. Bordo-Mavililer'e 3 puanı getiren golü Edin Visca attı.

    ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR (0-1) ÖZET İZLE

    Son 4 maçta 10 puan toplayan Abdullah Avcı'nın takımı 33 puanla 3. sıraya yerleşti. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ankaragücü 20 puanda kaldı.

    EDİN VİSCA 3 GOL, 4 ASİST

    Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Boşnak yıldız Edin Visca bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 3 gol, 4 asiste ulaştı.

    30. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Fountas, kaleyi düşündü ancak Ankaragücü savunması izin vermedi. Seken topu önünde bulan Bakasetas bekletmeden yaptığı vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Daha sonrasında topla buluşan Visca, sert bir şutla topu filelere gönderdi. 0-1

    ÖZET Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 (Maç Sonucu) Edin Visca'dan Eryaman'da üçlük

    Stat: Eryaman

    Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

    MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 66 Bajic)

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourmpelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)

    Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)

    Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor), DK. 50 Cephas (MKE Ankaragücü)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporAnkaragücüEdin Visca
    Haberler > Spor > ÖZET Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 (Maç Sonucu) Edin Visca'dan Eryaman'da üçlük
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