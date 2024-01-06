ÖZET Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 (Maç Sonucu) Edin Visca'dan Eryaman'da üçlük

6 Ocak 2024 20:58 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 21:41

Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda tek golle devirdi. Bordo-Mavililer'e 3 puanı getiren golü Edin Visca attı.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Abdullah Avcı'nın takımı 33 puanla 3. sıraya yerleşti. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Ankaragücü 20 puanda kaldı.

EDİN VİSCA 3 GOL, 4 ASİST

Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Boşnak yıldız Edin Visca bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 3 gol, 4 asiste ulaştı.

30. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Fountas, kaleyi düşündü ancak Ankaragücü savunması izin vermedi. Seken topu önünde bulan Bakasetas bekletmeden yaptığı vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Daha sonrasında topla buluşan Visca, sert bir şutla topu filelere gönderdi. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 66 Kitsiou), Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Cem Tuna Türkmen), Pedrinho, Morutan, Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 56 Chatzigiovanis), Macheda (Dk. 66 Bajic)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Dk. 89 Kourmpelis), Bakasetas, Visca (Dk. 90+3 Mehmet Can Aydın), Fountas (Dk. 84 Bardhi), Onuachu (Dk. 84 Enis Destan)

Gol: Dk. 30 Visca (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Onuachu (Trabzonspor), DK. 50 Cephas (MKE Ankaragücü)