ÖZET I Dolmabahçe'de Da Costa'nın gecesi (Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3 MAÇ SONUCU)

5 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 22:58

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı. Kasımpaşa'nın golcüsü Nuno Da Costa attığı 3 golle maça damga vurdu.

Beşiktaş evinde oynadığı son 4 maçı da kaybetti. Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

KARTAL EVİNDE GALİBİYETİ UNUTTU

Kasımpaşa yenilgisiyle bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçlarının ardından Kasımpaşa'ya da mağlup oldu.

Üç maçı da 3-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, kalesinde 9 gol görürken 3 gol attı.

ONUR BULUT'UN BEŞİKTAŞ KARİYERİNİ BİTİREN MAÇ

Beşiktaşlı taraftarlar, Da Costa'nın üçüncü golünün ardından futbolculara tepki gösterdi. Futbolcuların aleyhine tezahürat yapan siyah-beyazlı futbolseverler, bekleneni veremeyen Onur Bulut'u da zaman zaman ıslıkladı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart cezalısı oldu. Karşılaşmanın 20. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören tecrübeli oyuncu, bu sezonki 4. kartını alarak cezalı duruma düştü.

Salih Uçan daha önce ligde Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görmüştü. Ayrıca siyah-beyazlı takım, Salih Uçan'ın sarı kart gördüğü 4 maçın 3'ünü kaybederken 1'inde berabere kaldı.

GELECEĞİN YILDIZI "GENÇ SEMİH"

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.

45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı.

18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.

NECİP UYSAL KORKUTTU

Karşılaşmanın 52. dakikasında Kasımpaşa'nın ani gelişen tehlikeli atağında topa müdahale eden Necip Uysal kısa süreli baygınlık geçirdi.

Topa hamle yapan Fall'un üst baldırı siyah-beyazlı oyuncunun kafasına sert şekilde çarpınca Necip bir süre yerde hareketsiz kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, sağlık görevlilerini sahaya çağırırken tecrübeli oyuncu, müdahalenin ardından oyuna geri döndü.

Necip Uysal 68. dakikada oyuna devam edemeyerek yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

TAYYİP TALHA SANUÇ 9 AY SONRA SAHADA

Geçen sezonun 27. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak uzun süre formasından ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç, 279 günlük aradan sonra formasına kavuştu.

2 Nisan 2023 tarihinde oynanan derbide çapraz bağlarında kopma yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Necip Uysal'ın yerine oyuna girerek forma hasretini noktaladı.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Rachid Ghezzal, 2 maçlık aranın ardından yeniden sahada yer aldı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Dk. 68 Tayyip Talha Sanuç), Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan (Dk. 60 Ghezzal), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Emirhan Delibaş), Muleka (Dk. 60 Cenk Tosun)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa

Goller: Dk. 41, Dk. 80 ve Dk. 83 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 20 Salih Uçan, Dk. 30 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 51 Taylan Utku Aydın, Dk. 90 Gökhan Gül (Kasımpaşa)