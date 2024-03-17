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Haberler > Spor > Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon

Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon

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Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de 30.hafta maçında Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta, sarı-kırmızlıların penaltı beklediği pozisyon maça damgasını vurdu. Galatasaraylı oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen hakem hakem Atilla Karaoğlu, oyunu sürdürdü. İşte o anlar

Kasımpaşa-Galatasaray maçına damga vuran pozisyon. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta, tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 

Maçın 10.dakikasında, Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Kasımpaşalı futbolcu Gökhan Gül'den döndü. Bu pozisyon sonrası sarı-kırmızılılar yoğun itirazda bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, devam ettirdi. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.

İşte o pozisyon;

Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon - 1. Resim

Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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