Penaltı mı değil mi? Galatasaray-Kasımpaşa maçına damga vuran o pozisyon

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 17 Mart 2024 17:07 - Güncelleme: 17 Mart 2024 17:08 - Güncelleme:

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Süper Lig'de 30.hafta maçında Kasımpaşa ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta, sarı-kırmızlıların penaltı beklediği pozisyon maça damgasını vurdu. Galatasaraylı oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen hakem hakem Atilla Karaoğlu, oyunu sürdürdü. İşte o anlar