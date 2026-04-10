Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe çeşitli sebeplerle para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; PFDK, Süper Lig'den Beşiktaş'a 4 milyon 160 bin TL, Trabzonspor'a 1 milyon 280 bin TL, Galatasaray'a 1 milyon 240 bin TL, Kasımpaşa'ya 400 bin TL, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor'a 220'şer bin TL, Kayserispor'a 160 bin TL ve Eyüpspor'a 63 bin lira TL para cezası uyguladı.

CAFU'YA 2 MAÇ CEZA

Disiplin kurulu, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı futbolcu Cafu'ya 2 maçtan men cezası verirken, Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından "müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden" ve "rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı bordo-mavili futbolcu Boran Başkan'a 120 bin TL para cezası uyguladı.

PFDK; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor ve Trabzonsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti.

TRENDYOL 1'İNCİ LİG'DEKİ CEZALAR

Kurul, Trendyol 1. Lig'den ise Erzurumspor FK'ye 558 bin, Sarıyer'e 500 bin, Sakaryaspor'a 370 bin, Amed Sportif Faaliyetler'e 230 bin, Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor Futbol Kulübü ve Sivasspor'a 110'ar bin TL para cezası verdi.

PFDK ayrıca Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Manisa FK futbolcusu Bobby Adekanye'nin "rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi" nedeniyle 2 maç men, "sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle ise 40 bin TL; Adana Demirsporlu oyuncu Yücel Gürol'a "rakip takım mensubuna yönelik saldırısı"ndan dolayı 3 maç men ve 24 bin TL para cezası uyguladı.

Bolusporlu oyuncu Dean Lico'ya da Amed Sportif Faaliyetler müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası verildi.

