Trabzonspor'un taraftarı önünde 2-1 galip geldiği Galatasaray maçının ardından soyunma odasının önündeki koridorda yaşanan tartışmanın sebebi ortaya çıktı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya gelmiş, ev sahibi ekip 2-1'lik skorla gülen taraf olmuştu. Bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karışmış, gerginlik soyunma odası koridorunda da devam etmişti. Tartışmanın perde arkası günler sonra aralandı.

Okan Buruk

"BURADA DURAMAZSINIZ"

Hakem Cihan Aydın'a "Neden bu kadar az uzatma verdin" diye sormak için koridorda bekleyen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ve yardımcıları, güvenlik görevlilerinin “Burada duramazsınız” ikazının ardından itiş kakışın ortasında kaldı.

Papara Park'ta 90 dakikanın ardından yükselen tansiyon üzerine Okan Buruk ve ekibi, soyunma odasına gitti.

Cihan Aydın

PFDK KARARLARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), iki kulübü de "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle cezalandırırken; bordo-mavili futbolcu Boran Başkan, "rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ceza aldı.

