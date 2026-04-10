Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL, siyah-beyazlı futbolculardan Emmanuel Agbadou 1 milyon TL, Vaclac Cerny'e de 500 bin TL para cezası verdi.

PFDK, 9 Nisan tarihli toplantısında Fenerbahçe'nin Kadıköy'de penaltı golüyle 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan sevk dosyalarını karara bağladı.

Derbide tek golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinde yayımlanan kararlar şöyle:

"Fenerbahçe’nin, 05.04.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün C-D-E-L-M, Spor Toto Tribün D-E-C-L-M-F, Maraton Üst Tribün H-I-A-B, Fenerium Alt Tribün C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş’ın, 05.04.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 milyon 240 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2 milyon 700 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın, 05.04.2026 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 800 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Seral Adalı

Beşiktaş teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın hakkında, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Sergen Yalçın

Beşiktaş sporcusu Vaclac Cerny’in, 06.04.2026 tarihinde resmi sosyal medya hesabından (instagram) yayınladığı paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş sporcusu Emmanuel Agbadou’nun, müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-d maddesi uyarınca 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu) karar verilmiştir."

Emmanuel Agbadou

