Fenerbahçe'nin penaltı golüyle 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisi sonrası çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya, "Eğer doğruysa istifa etmelisin. Bu kadar net!" diyerek seslendi.

Süper Lig'in 28'inci haftasında sonucu merakla beklenen derbi maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Ev sahibi, Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği penaltı golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında maç fazlasıyla puan farkını bire indirirken; üst düzey hakem seminerinde söylendiği öne sürülen olay sözler gündem oldu.

Ferhat Gündoğdu

"CEVABINI TELEFONDA DEĞİL, KAMUOYUNA AÇIKLA"

Yorumculuk yapan eski hakem Erman Toroğlu'nun, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Erman Toroğlu

Sözcü gazetesi yazarı Toroğlu'nun iddiası şöyle:

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, son üst düzey hakem seminerinde şöyle iki cümle sarf ediyor mu? Kendisine soruyorum çünkü çok merak ediyorum. Üst düzey hakemlere hitap eden Gündoğdu takım ismi vermeden, 'Bakın arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim: Bir takım var, teknik adamı sahanın içinde sizi taciz ediyor, çemkiriyor, devamlı itiraz ederek seyirciyi üzerinize yolluyor. O kulübün yöneticileri de aynı işleri yapıyorlar. Ama bir başka kulübün ne teknik adamı ne idarecisi size hiçbir şey yapmıyor ve söylemiyor. Sessiz kalıyorlar. Peki, o zaman siz bu durumlarda pozitif bir ayrımcılık yapmayı düşünmüyor musunuz?' Buyur buradan yak! Cevabını telefonda değil, kamuoyuna açıklamasını beklerim. Eğer doğru değilse devam etmelisin ama doğruysa istifa etmelisin. Bu kadar net!"

Haberle İlgili Daha Fazlası