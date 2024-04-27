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PFDK'den Enis Destan'a 3 maç ceza! Trabzonspor itiraz edecek

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PFDK&#039;den Enis Destan&#039;a 3 maç ceza! Trabzonspor itiraz edecek

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük ile oynanan Türkiye Kupası yarı final turu maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Enis Destan, 3 maç men cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden PFDK kararları açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'le oynadığı maçta rakibine yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gören Enis Destan'a 3 maç ceza verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Enis Destan'a 39 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

Trabzonspor'un cezayla ilgili itiraz hakkını kullanacağı belirtildi.

PFDK'den Enis Destan'a 3 maç ceza! Trabzonspor itiraz edecek - 1. Resim

TFF'nin internet sitesi üzerinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN ’ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Düzenleyen:  - Spor
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