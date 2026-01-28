Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 17 sayı farkla 139-122 mağlup etti.

NBA'de Philadelphia 76ers, sahasında Milwaukee Bucks karşısında 139-122 galip geldi. Milli oyuncu Adem Bona, karşılaşmayı 6 sayı, 8 ribaunt ve 2 blok ile tamamlayarak galibiyete katkı sağladı.

76ers'ta Paul George 32, Joel Embiid 29, Tyrese Maxey ise 22 sayı kaydetti. Myles Turner'in 31 sayı atmasına rağmen yenilgiyi engelleyemediği Bucks ise üst üste 3'üncü ve son 7 maçta 6'ncı yenilgisini aldı.

NBA'de iki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle maçta forma giyemedi.

SHAI GIGEOUS-ALEXANDER'DAN 29 SAYI

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-95 yenerek, sezonun ilk 3 maçlık mağlubiyet serisini almaktan kurtuldu.

NBA'de aldığı 38 galibiyetle sezonun en iyi takımı konumundaki Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı kaydetti. Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

