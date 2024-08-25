Premier başarı hikayesi! Ferdi Kadıoğlu her sezon üstüne koyarak İngiltere'ye gitti

1,4 milyon avroya alınan ve birçok bölgede kullanılan Kadıoğlu 30 milyon artı 5 milyon avroluk bonusla tarihe geçti. Juventus, Arsenal, B. Dortmund gibi devlerin istediği Ferdi, yeni hocası Fabian Hürzeler’in etkisiyle Brighton’ı tercih etti

EMİN ULUÇ'UN HABERİ- Ferdi Kadıoğlu, henüz 24 yaşında 204 kez terlettiği Fenerbahçe formasına Premier Lig için veda etti. Kadıoğlu, bonservisine en çok para ödenen Türk unvanının da sahibi oldu.

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On numara olarak geldiği Fenerbahçe’de, sol açık, sol bek, sağ bek performansları sergileyen, Hollanda ve Kanada seçenekleri varken, millî takım tercihini Türkiye’de yana kullanarak rakiplerin bile sevgisini hak eden süper yetenek, sarı lacivertli forma altında 18 gol sevinci yaşarken, 20 de asiste imza attı. Yetenekleri ve istikrarıyla, Juventus’tan Borussia Dortmund’a, Arsenal’den Manchester United’a birçok dünya devinin transfer listesine giren millî yıldız tercihini, kendisini ısrarla isteyen ve ikna eden teknik direktör Fabian Hürzeler’in etkisiyle Brighton’dan yana kullandı.

REKORU PARÇALADI

Fenerbahçe’ye 1.4 milyon avroya transfer olup, Süper Lig tarihinin rekorunu kırarak veda eden Ferdi Kadıoğlu, kariyerine artık Premier Lig’de devam edecek. Brighton’la 5 artı bir yıllık sözleşme imzalayan yükselen değer Ferdi, başka millî takım tercihi yapmadan Premier Lig’de forma giyen 20. Türk futbolcu olacak. 30 milyon avroyla Süper Lig’den en pahalı transfer ünvanına sahip Sacha Boey’i sollayan Ferdi, Cenk Tosun’a ait en pahalı yerli rekorunu da kırdı. Henüz resmî bir açıklama gelmese de Brigton’ın Ferdi için 30 milyon avro bonservisin yanı sıra 5 milyon avro da bonus ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği belirtiliyor.