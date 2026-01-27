İngiliz futbolunun en üst seviye liginde (Premier Lig) 23'üncü hafta müsabakaları oynandı. Manchester United'a 3-2 kaybeden lider Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Premier Lig'de puan tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal, sahasında Manchester United'a 3-2 yenildi. Ev sahibi takımın gollerini Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve Mikel Merino attı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller ise Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'dan geldi.

Arsenal taraftarları, 3-2 ile karşılaşmadan üzgün ayrıldı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 yenerek 4 hafta sonra galip geldi.

Aston Villa'nın deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ettiği haftada; Chelsea, konuk olduğu Crystal Palace'ı 3-1 yendi.

Bournemouth, inişli çıkışlı sezonu devam eden Liverpool'u 3-2'lik skorla geçti. Ev sahibi Bournemouth'ta Enes Ünal, 90+3'üncü dakikada oyuna girdi.

Enes Ünal

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika mücadele ettiği müsabakada Brighton, deplasmanda Fulham'a 2-1 kaybetti.

PUAN DURUMU

Ligin 23'üncü haftasında, 15 galibiyet ve 5 beraberlik sonucu 50 puana sahip Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Manchester City ve Aston Villa, 46 puana yükselerek, zirveye bir adım daha yaklaştı. Lideri deviren Manchester United, 38 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası