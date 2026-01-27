Premier Lig'de toplu sonuçlar ve puan durumu: Zirvede son durum
İngiliz futbolunun en üst seviye liginde (Premier Lig) 23'üncü hafta müsabakaları oynandı. Manchester United'a 3-2 kaybeden lider Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
- Arsenal, evinde Manchester United'a 3-2 yenildi.
- Manchester City, Wolverhampton'ı 2-0 yenerek, 4 hafta sonra galip geldi.
- Aston Villa, Newcastle United'ı 2-0 devirdi.
- Chelsea, Crystal Palace'ı 3-1 yendi.
Premier Lig'de puan tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal, sahasında Manchester United'a 3-2 yenildi. Ev sahibi takımın gollerini Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve Mikel Merino attı. Manchester ekibine galibiyeti getiren goller ise Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu ve Matheus Cunha'dan geldi.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 yenerek 4 hafta sonra galip geldi.
Aston Villa'nın deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup ettiği haftada; Chelsea, konuk olduğu Crystal Palace'ı 3-1 yendi.
Bournemouth, inişli çıkışlı sezonu devam eden Liverpool'u 3-2'lik skorla geçti. Ev sahibi Bournemouth'ta Enes Ünal, 90+3'üncü dakikada oyuna girdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika mücadele ettiği müsabakada Brighton, deplasmanda Fulham'a 2-1 kaybetti.
PUAN DURUMU
Ligin 23'üncü haftasında, 15 galibiyet ve 5 beraberlik sonucu 50 puana sahip Arsenal'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Manchester City ve Aston Villa, 46 puana yükselerek, zirveye bir adım daha yaklaştı. Lideri deviren Manchester United, 38 puanla 4'üncü sırada yer aldı.