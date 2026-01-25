İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Arsenal, konuk ettiği Manchester United'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

Premier Lig'in 23. haftasında lider Arsenal, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'ı konuk etti.

5 GOLLÜ DÜELLO

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk Manchester United, 3-2'lik skorla kazandı.

Manchester United'ın galibiyet gollerini 37. dakikada Bryan Mbeumo, 51. dakikada Patrick Dorgu ve 87. dakikada muhteşem bir şutla Cunha kaydetti. Arsenal'in golleri ise 29. dakikada Lisandro Martinez ve 83. dakikada Mikel Merino'dan geldi.

ZİRVEDE FARK 4'E İNDİ

Son 3 lig maçında puan kaybı yaşayan Arsenal, 50 puana yükselerek ikinci City'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Manchester United ise Michael Carrick yönetiminde Machester City'nin ardından ikinci maçını da kazandı ve puanını 38 yaptı.

