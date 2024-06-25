Rafa Silva resmen Beşiktaş'ta! Portekizli yıldız KAP'a bildirildi

Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın transferini resmen açıkladı. Yıldız oyuncunun transferi KAP bildirimi yapıldı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş, Yücel ve futbolcuyu taşıyan uçağın 20.30'da Atatürk Havaalanı Genel Havacılık Terminali'ne ineceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'I VE HÜSEYİN YÜCEL'İ TAKİBE ALDI

Bu arada yıldız futbolcunun da Instagram hesabından Beşiktaş'ı ve transfer görüşmelerini yürüten siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'i takibe alması dikkat çekti.