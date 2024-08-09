Rapid Wien'e tek golle mağlup oldu, Trabzon turu zora soktu

Yakaladığı fırsatlarda kaleci Hedl’i bir türlü aşamayan bordo mavililer Grgic’in kafa vuruşundan yediği golle turu zora soktu. Rövanş maçı 15 Ağustos’ta oynanacak.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - UEFA Avrupa Ligi’nin 3. eleme turunda Avusturya’nın köklü kulübü Rapid Wien ile eşleşen Trabzonspor sahasında oynadığı ilk maçta rakibine 1-0’lık skorla boyun eğdi. Süper Lig’in başlamasına bir gün kala oynanan karşılaşmada rakibine oranla oldukça kötü bir performans sergileyen bordo mavili takım gelecek hafta yapılacak rövanş karşılaşması öncesinde tur şansını zora sokarken, lig için de bir hayli olumsuz sinyaller verdi.

DURAN TOP GOLÜ

Maç boyunca kalesine 19 şut çekilen Trabzonspor buna karşılık olarak rakip kaleye sekiz şut çekerken, özellikle gol yollarındaki etkisizlik bir türlü gerçekleşmeyen santrfor takviyesinin aciliyetini de bir kere daha ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk takıma avantajı getiren sayı 67’de Grgic’ten geldi. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında iyi pozisyon alan Avusturyalı oyuncu kafayla takımını öne geçirdi.

KALECİYİ GEÇEMEDİK

Gol sonrasında rakip kaleye daha sık giden Abdullah Avcı’nın öğrencileri 70’te gole yaklaşsa da Mendy’nin ceza sahasına girerken çektiği şut kaleci Hedl’da kaldı. Bu atağın iki dakika sonrasında Trezeguet ceza sahası dışından çok şık bir şutla kaleyi yoklasa da 23 yaşındaki genç kaleci yine gole izin vermedi. Kalan bölümde özellikle Trezeguet ile rakibini zorlayan temsilcimiz pozisyon üretmekte zorlanınca, tur rövanş öncesinde zora girdi.

"BASKILI OLMALIYDIK"

Maçın ardından moralsiz olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Rapid’in organize bir rakip olduğunu söylemiştik. Geçen seneki oyuncularıyla devam ediyorlar. Bizim 9 yeni futbolcumuz var. Oyun olarak ilk yarı bizden üstünlerdi. Çok çabuk top kaybı yaptık ve baskıyı da iyi yapamadık” sözlerini kullandı.

ÖZÜR DİLİYORUM

Hoca, “Bir maç daha oynayacağız. Rövanşta daha iyi olacağız. Ligimiz başlıyor, üç gün sonra Sivas deplasmanı var. Bu maçın rövanşını o maçtan sonra konuşmak daha doğru olur” derken, “Taraftardan özür diliyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk ama olmadı. Sivas maçında bunu tedavi edebiliriz” ifadelerini kullandı.

"TUR BİZİM OLACAK"

Trabzonspor’un yeni sağ beki Pedro Malheiro, “Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama istemediğimiz bir gol yedik. Taraftarımızın inanılmaz bir desteği vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Şimdi ikinci maçımız var. Çok eminim ki ikinci maçı kazanıp bir üst tura çıkacağız” açıklaması yaptı.