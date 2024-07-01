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Real Madrid efsanesinin yerine Suat Kaya! Süper Lig yolunda sürpriz tercih

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Real Madrid efsanesinin yerine Suat Kaya! Süper Lig yolunda sürpriz tercih
Real Madrid, Sakaryaspor, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray tarihinin iz bırakan futbolcularından olan Suat Kaya, TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Geçtiğimiz günler Real Madrid efsanesi Micheal Salgado'yu göreve getireceği öne sürülen Sakaryaspor, yeni hocasını duyurdu.

Süper Lig'e yükselme hedefli koyan Marmara ekibi, Suat Kaya'yı göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Hep birlikte el ele. Nice nice zaferlere. Aramıza hoş geldin Suat Kaya" ifadeleri yer aldı.

Sakaryaspor ile son anda anlaşamayan Salgado ise Suudi Arabisyan U-15 takımının başına geçmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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