Güncel piyasa değeri 150 milyon euro olarak gösterilen Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr.'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonunda bitiyor. Brezilyalı yıldız, İspanyol devinden ayrılabileceğine yönelik haberlere cevap verdi. 25 yaşındaki oyuncu, ocak ayında yolların ayrıldığı Xabi Alonso'nun görevde olduğu dönemde yaşananlara da açıklık getirdi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 8 heyecanı başlıyor. Çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'i konuk edecek Real Madrid'de Vinicius Jr., İspanyol ekibindeki geleceği hakkında konuştu.

Vinicius Jr.

"REAL MADRID'DE DEVAM" MESAJI

Bayern Münih karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında kameraların karşısına geçen Brezilyalı futbolcu, "Umarım uzun süre burada kalabilirim. Başkanın (Florentino Perez) güvenine sahip olduğum için çok sakinim. Doğru zaman geldiğinde sözleşme yenileme konusunu görüşeceğiz çünkü bu benim hayallerimdeki kulüp ve uzun yıllar birlikte devam edeceğiz" dedi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez

"ALONSO'NUN İSTEDİĞİ UYUMU YAKALAYAMADIM"

Teknik direktör Xabi Alonso'nun (ocak ayında ayrıldı) Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde yaşadıkları hakkında 25 yaşındaki yıldız, "Maçlarda oynuyordum ama çok fazla dakika alamıyordum. Zor bir dönemdi ama her teknik direktörün kendine özgü yöntemleri var ve ben onun istediği gibi bir uyum yakalayamadım" ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso

"ARBELOA BANA GÜVEN VERDİ"

Alvaro Arbeloa'nın takımın başına geçmesiyle toparladığını belirten Vinicius Jr., "Yine de bu benim için öğretici bir deneyimdi ve Arbeloa ile çalışmaya devam edebilmeyi umuyorum çünkü onunla harika bir bağım var ve bana her zaman güven verdi. Arbeloa benden ne istediğini açıkça belirtti" açıklamasında bulundu.

