Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecinde tıbbi bir skandal yaşandığı iddia edildi. Buna göre; İspanyol kulübünün sağlık ekibi, oyuncunun yanlış dizi üzerinde inceleme yaptı. 27 yaşındaki futbolcudan açıklama geldi.

Milli oyuncu Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecine dair 'skandal' bir iddia gündeme geldi. Fransız yıldız ile kulüp sağlık ekibi arasında iplerin koptuğu öne sürüldü.

"REAL MADRID YANLIŞ TEŞHİS KOYDU"

RMC’de konuşan gazeteci Daniel Riolo, "Real Madrid sağlık ekibinin, oyuncunun sakat olan diz yerine sağlam diz üzerinde inceleme yaptığı" yönünde kulüp içinde ciddi söylentiler olduğunu dile getirdi. Bu durumun "kulüp adına büyük bir utanç" olduğunu belirten Riolo, "Real Madrid yanlış bir teşhis koydu. Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta çok sinirlendi" ifadelerini kullandı.

Kylian Mbappe

PARIS'TE ÖZEL BİR DOKTORDAN YENİ TEDAVİ

Kulübün yaptığı teşhisten tatmin olmayan Mbappe’nin, soluğu Paris’te aldığı ve burada özel bir doktora muayene olduğu kaydedildi. Paris’teki uzmanın uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde daha önce gündemde olan ameliyat ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı belirtildi.

Fransız oyuncu, bu sezon 35 maçta 38 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

"DOĞRU TEŞHİS SAYESİNDE İYİLEŞTİM"

Konuyla ilgili sessizliğini bir etkinlikte bozan 27 yaşındaki yıldız, dizinin şu an iyi durumda olduğunu doğruladı. Fransız yıldız, "Doğru teşhis sayesinde iyileşme sürecim hızlandı" dedi.

