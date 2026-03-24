Ekim 2015'ten Haziran 2024'e kadar Liverpool'un teknik direktörlüğünü yapan Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdığı İngiliz ekibini 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonu da yapmıştı. Alman çalıştırıcı, milli oyuncumuz Arda Güler'in de forma giydiği İspanyol devi Real Madrid'den teklif aldığına dair iddiaya cevap verdi.

İngiliz ekibi Liverpool'dan Haziran 2024'te ayrıldığından beri takım çalıştırmayan; Leipzig, Leeds United, New York Red Bulls, Paris FC ve Bragantino'da 'Global Sport Direktörlüğü' görevini üstlenen Jürgen Klopp, son günlerde yeniden gündem olan "Real Madrid teknik direktörlüğü için teklif aldığı" iddiasına açıklık getirdi.

"HEPSİ SAÇMALIK"

Xabi Alanso'nun ayrılığı sonrası adı sık sık Real Madrid ile anılan 28 yaşındaki teknik direktör, "Çıkan haberlerin hepsi tamamen saçmalık. Beni bir defa bile aramadılar, tek bir defa bile. Menajerimi de öyle. Tercihen aynı anda Atletico Madrid'in de başına geçerim. Üzgünüm Madrid, önce aramanız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, Xabi Alonso ile yollarını ayırıp, Alvaro Arbeloa'yı göreve getirmişti.

"EMEKLİLİK YAŞINA ULAŞMADIM"

Teknik direktörlük kariyerine devam edip etmeyeceğine sorusu üzerine Klopp, "Yaş olarak oldukça ilerledim ama teknik direktör olarak henüz tamamen sona gelmiş değilim. Emeklilik yaşına ulaşmadım. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını kim bilebilir? Ancak şu an için planlanmış hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

