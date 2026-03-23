İspanya LaLiga'daki derbide Real Madrid, 10 kişi kaldığı maçta Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti ve tüm kulvarlarda üst üste beşinci galibiyetini aldı.

İspanya LaLiga'nın 29. haftasındaki derbide zirve mücadelesi veren Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk etti.

HEM ATTI HEM ATILDI

Bernabeu'daki gol düellosunda 10 kişi kalan Real Madrid, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve çıkışını sürdürdü. Eflatun beyazlılara galibiyeti getiren golleri 52 ve 72. dakikalarda Vinicius Junior ve 55. dakikada Federico Valverde kaydetti. Atletico'nun golleri ise 33. dakikada Ademola Lookman ve 66. dakikada Nahuel Molina'dan geldi. Real Madrid'de ikinci golün sahibi Federico Valverde, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA, 74 DAKİKA SÜRE ALDI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

GALİBİYET SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla tüm kulvarlarda art arda beşinci galibiyetini elde eden Real Madrid, LaLiga'da puanını 69 yaptı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Atletico Madrid ise 57 puanla dördüncü sırada kaldı.

Real Madridli oyuncuların gol sevinci

