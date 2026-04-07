Rumen futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu'nun yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi. Durumu ciddiyetini koruyan deneyimli teknik adamın tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme (beyin damar tıkanıklığı) ve pulmoner tromboemboli odakları (hayatı tehdit eden akciğer damar tıkanıklığı) tespit edildiği belirtildi.

Mircea Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı taburcu edileceği sırada kalp krizi geçirmişti. Bükreş Üniversitesi Hastanesi, dünya futbolunun ve Türkiye’nin yakından tanıdığı 80 yaşındaki çalıştırıcının durumunun cumartesi akşamı kötüleştiğini ve eski milli takım teknik direktörünün tekrar yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye mağlup Romanya'da Slovakya yenilgisi sonrası Mircea Lucescu ile yollar ayrılmıştı.

"ÇOK SAYIDA SEREBRAL İNME BELİRTİSİ"

Hastaneden yapılan yeni açıklamada, "Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak inceledi ve aileye bilgi verdi. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır. Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır" denildi.

AMELİYAT İPTAL EDİLDİ

Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığına göre; hastanede yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda Lucescu'da çoklu felç ve akciğerleri etkileyen sorunlar tespit edildi.

Doktorların yapmayı planladığı ameliyatın ise Lucescu'nun vücudunun bu kadar karmaşık bir müdahaleyi kaldıramayacak kadar hassas olması nedeniyle iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Mircea Lucescu, 2017-2019 arasında Türk Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

SÜPER LİG'DE 2 ŞAMPĞYONLUĞU VAR

Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Lucescu, son maçına Türk Milli Takımı karşısında çıkmıştı.

