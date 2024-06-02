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Real Madrid kutlamalarına Arda Güler damgası! Ancelotti istedi, milli yıldız taraftara seslendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid'in 15'nci Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damga vurdu. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, taraftarlara "Sizi çok özel biriyle tanıştıracağım." diyerek Arda Güler'i yanına çağırdı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek, 15'nci şampiyonluğuna ulaştı. Kral'ın takımı, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı. İspanyol devi, bugün Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Şampiyonluk kutlamalarında Ancelotti'nin Arda Güler'i taraftarlarla tanıştırması ise sosyal medyada viral oldu.

SİZİ ÇOK ÖZEL BİRİYLE TANIŞTIRACAĞIM

Bugün Madrid'de yapılan kutlamalarda ise Arda Güler rüzgarı esti. Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, konuşma yaptığı sırada taraftarlara "Sizi çok özel biriyle tanıştıracağım" diyerek Arda Güler'i yanına çağırdı. Arda Güler ise "Merhaba ailem, hepinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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