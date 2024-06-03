Real Madrid, Mbappe'ye servet ödeyecek! Fransız yıldıza dudak uçuklatan maaş

Real Madrid'in, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin transferini bugün açıklaması bekleniyor. Kendisini 5 yıllığına İspanyol temsilcisine bağlayan Mbappe'nin alacağı ücret ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid, taraftarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kadrosunu güçlendirerek önümüzdeki yıllarda tüm kupalara ambargo koymak isteyen Madrid, dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi renklerine bağladı. İspanyol ekibinin, Mbappe transferini bugün resmen açıklaması bekleniyor. Fransız yıldızın, Real Madrid'den alacağı maaş ortaya çıktı.

MBAPPE SERVET KAZANACAK

Akşam'ın haberine göre, İspanyol deviyle 5 yıllık anlaşan Mbappe, Real Madrid'de yıllık 57.5 milyon Euro kazanacak. Öte yandan yıldız isim, Real Madrid'den 100 milyon Euro da imza parası alacak.

BU SEZON PERFORMANSI

PSG ile bu sezon 48 maça çıkan Mbappe, 44 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.