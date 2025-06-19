Real Madrid'den Fenerbahçe'ye! Osayi yerine Vazquez

Osayi’nin ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kyle Walker görüşmelerinden sonuç alamayınca rotasını Lucas Vazquez’e çevirdi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Real Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla Mallorca ve Espanyol da ilgileniyor.

İspanya’da kalmak isteyen Vazquez’i ikna etmek isteyen sarı-lacivertliler, yüksek bütçeli bir teklifle transferi bitirmeyi hedefliyor.