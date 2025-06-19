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Real Madrid'den Fenerbahçe'ye! Osayi yerine Vazquez

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid&#039;den Fenerbahçe&#039;ye! Osayi yerine Vazquez
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osayi’nin ayrılığı sonrası sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kyle Walker görüşmelerinden sonuç alamayınca rotasını Lucas Vazquez’e çevirdi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİReal Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncuyla Mallorca ve Espanyol da ilgileniyor.

İspanya’da kalmak isteyen Vazquez’i ikna etmek isteyen sarı-lacivertliler, yüksek bütçeli bir teklifle transferi bitirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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