Brezilya 3. Ligi’nde izleyenleri şaşkına çeviren bir karar verildi. Santa Cruz–Nautico Capibaribe maçında Dodo’nun çalım denemesi hakem tarafından sportmenliğe aykırı bulunarak sarı kartla cezalandırılırken, karar sahada ve sosyal medyada büyük tartışmalara sebep oldu.

Brezilya 3. Liginde oynanan Santa Cruz – Nautico Capibaribe maçında sıra dışı bir pozisyon yaşandı. Nautico forması giyen Brezilyalı oyuncu Dodo, maçın ilk yarısında rakibine karşı denediği çalım nedeniyle hakemin sarı kartıyla cezalandırıldı.

HAKEM, SPORTMENLİĞE AYKIRI DAVRANIŞ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Pozisyon, karşılaşmanın sol kanadında gerçekleşti. Dodo topu alıp rakibinin üzerine yönelirken bir çalım denemesi yaptı; hakem bu hareketi sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirdi ve Dodo’ya sarı kart gösterdi.

Kartın ardından Dodo bir an için şaşkınlığını gizleyemedi; oyuncunun yüzündeki tepki ve takım arkadaşlarının kısa süreli itirazları kameralara yansıdı.

RAKİP FUTBOLCULAR HAKEMİ ALKIŞLADI

Hakemin kararı sonrasında ise rakip takım futbolcuları, hakemi kararından dolayı alkışladı.

Maçın genel akışı ise Nautico Capibaribe lehine gelişti; konuk ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı. Gollerin ve oyundaki üstünlüğün baskısını kuran Nautico, farklı skorla üç puanı cebine koyarken Dodo’nun sarı kartı sosyal medyada ve tribünlerde günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Dodo’ya gösterilen kart, tribünlerde ve sosyal platformlarda tartışmalara neden oldu. Bazı futbolseverler hakemi destekleyip disiplinin korunması gerektiğini savunurken, diğerleri kararı aşırı bulup “oyunun akışını bozan” şekliyle eleştirdi.

