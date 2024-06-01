Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş...
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı.
Dünya futbolunun merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali Londra'da gerçekleşti.
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan zorlu mücadeleye Türkiye'den yoğun katılım oldu.
Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran Mert Hakan Yandaş ve birçok isim Londra'da oynanan dev maçı stadyumdan takip etti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da Wembley'de yerini aldı.
Mert Hakan Yandaş
Aziz Yıldırım ve kızı
Fatih Terim ve Fulya Terim
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor