Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş...

Mourinho'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar

Mourinho'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar

'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!

'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı.

Dünya futbolunun merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali Londra'da gerçekleşti.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan zorlu mücadeleye Türkiye'den yoğun katılım oldu.

Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran Mert Hakan Yandaş ve birçok isim Londra'da oynanan dev maçı stadyumdan takip etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da Wembley'de yerini aldı.

Mert Hakan Yandaş

Aziz Yıldırım ve kızı

Fatih Terim ve Fulya Terim