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Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş...

Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş...

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Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş...
Şampiyonlar Ligi, Fatih Terim, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı.

Dünya futbolunun merakla beklediği Şampiyonlar Ligi finali Londra'da gerçekleşti.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan zorlu mücadeleye Türkiye'den yoğun katılım oldu.

Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran Mert Hakan Yandaş ve birçok isim Londra'da oynanan dev maçı stadyumdan takip etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da Wembley'de yerini aldı.

Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş... - 1. Resim

Mert Hakan Yandaş 

Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş... - 2. Resim

Aziz Yıldırım ve kızı

Şampiyonlar Ligi finalinde tanıdık yüzler! Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Mert Hakan Yandaş... - 3. Resim

Fatih Terim ve Fulya Terim

Düzenleyen:  - Spor
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