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    Şampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! TRT 3 sezon boyunca ücretsiz yayınlayacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları için yayıncı kuruluş değişti. TRT 3 sezon boyunca ücretsiz yayınlayacak.

    Şampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! TRT 3 sezon boyunca ücretsiz yayınlayacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları için futbolseverlerin beklediği haber geldi. Artık 3 sezon boyunca maçlar TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de izlenebilecek.

    AVRUPA MAÇLARININ YAYIN HAKKINI TRT ALDI

    TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.

    TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT’nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

    Şampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! TRT 3 sezon boyunca ücretsiz yayınlayacak

    TRT'nin tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "TRT, deneyimli ekipleriyle, teknolojinin son imkanlarını kullanarak futbolseverlere unutulmaz bir yayın deneyimi sunacak. Usta yorumcuların katılımıyla gerçekleşecek maç öncesi ve maç sonrası yayınlar, TRT'nin farkını bir kez daha ortaya koyacak, izleyicilere maçlar hakkında detaylı analizler ve keyifli sohbetler sunacak. TRT'nin futbolseverlere sunduğu zengin içeriklerle dolu yayınlar, Türk futbolseverlerin heyecanını daha da artıracak."

    TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı "Futbol ile birlikte sporun her branşında turnuvaları izleyicilerimizle buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TRTŞampiyonlar Ligi
    Haberler > Spor > Şampiyonlar Ligi maçlarında yayıncı kuruluş değişti! TRT 3 sezon boyunca ücretsiz yayınlayacak
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