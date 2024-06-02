Şampiyonlar Ligi sonrası Ancelotti Arda Güler'i anlattı! 'O çok genç ama çok büyük yetenek'

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşma sonrası şampiyonluk sevincini değerlendirdi. İtalyan hoca, Arda Güler ile ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Real Madrid, İngilteri'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek, 15.kez Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti 7'nci kez final oynadı, İtalyan hoca 5'nci kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

64 yaşındaki çalıştırıcı, maç sonrası TRT Spor'a kupa sevincini değerlendirdi. Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

KUPAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

"Sanki bir rüyadayım. Beni uyandırmasın kimse. Bu güzel başarıyı, sevinci, mutluluğu yaşamak çok güzel bir duygu. Elde edilen bu zaferden dolayı çok mutluyuz. Tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok iyi oynadık. Kupayı hak ettiğimizi düşünüyorum."

ARDA GÜLER'E GÜVENİYORUZ

Real Madrid teknik direktörü, Arda Güler ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. "O çok genç ama çok büyük yetenek. Başarılı bir grafik çizgi. Ona güveniyoruz."