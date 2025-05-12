Şampiyonluk kutlamasında izdiham! 26 taraftar hastanelik oldu
7 yıllık aranın ardından Bundesliga'ya yükselen Hamburg'da büyük sevinç hakim. Statta gerçekleştirilen kutlamalarda taraftarların sahaya girmesi nedeniyle izdiham oluştu, 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralanan taraftarlardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Bundesliga 2'nin 33'üncü haftasında Hamburg, evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yendi. Takımlarının 7 yıl sonra yeniden Bundesliga'ya yükselmesiyle büyük sevinç yaşayan taraftarlar, statta izdihama neden oldu.
Taraftarların sahaya girmesi ile yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
MAÇ DEVAM EDERKEN SAHAYA YÖNELDİLER
Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi. Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.
Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.