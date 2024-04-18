Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Şampiyonluk pazar gününe kaldı! Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi eşitledi

Şampiyonluk pazar gününe kaldı! Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi eşitledi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Şampiyonluk pazar gününe kaldı! Eczacıbaşı, Fenerbahçe&#039;yi 3-0 yenerek seriyi eşitledi

Spor Haberleri

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu 21 Nisan pazar günü belli olacak.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin dördüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet’i 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Serinin beşinci ve son maçı 21 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ev sahipliğinde saat 19.00'da yine aynı salonda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit 5-1’lik üstünlüğü yakaladı. 16-16’lık eşitliği yakalayan Fenerbahçe 19-17 öne geçmesine rağmen setin son bölümünde etkili olan Eczacıbaşı, ilk seti 25-21 kazandı.

İkinci setin de ilk bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip 10-6 öne geçti. Moladan iyi dönen Fenerbahçe skoru 12-12’ye getirdi. İkinci setin ortasında sarı-lacivertli ekip, servislerde basit hatalarla sayılar kaybetti. Son bölümde hücumda etkili olan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Eczacıbaşı seti 25-21 kazandı ve skoru 2-0’a getirdi.

Üçüncü set çekişmeyle başladı. 6-6'nın ardından Fenerbahçe 8-6 öne geçse de 3-0'lık seri ile rakibine cevap veren Eczacıbaşı molaya 9-8 önde girdi. Setin son bölümünde Boskovic'in smaçlarıyla hücumda etkili olan Eczacıbaşı, son seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takip etti.

Şampiyonluk pazar gününe kaldı! Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seriyi eşitledi - 1. Resim

ECZACIBAŞI 3 - 0 FENERBAHÇE

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Boskovic, Voronkova, Jack-Kisal, Elif Şahin, (Simge Aköz,

Fenerbahçe Opet: Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, (Gizem Örge, Ada Germen Korkmaz, Meliha Diken, Stysiak)

Setler: 25-21, 25-21, 25-21

Süre: 81 dakika (25, 26, 30 )

 

Düzenleyen:  - Spor
BM'den kritik açıklama: "Orta Doğu bir uçurumun kenarında"Jorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyordu - SporJorginho'nun menajeri resmi açıklamayı yaptı! Türk takımları ile anılıyorduBeşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi 3 sakatlık! MR sonuçları teknik ekibi üzdü - SporBeşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi 3 sakatlık! MR sonuçları teknik ekibi üzdüSüper Lig'de transfer yarışı kızıştı! Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklaması - SporSüper Lig'de transfer yarışı kızıştı! Trabzonspor'dan Salih Uçan ve Oliver Torres açıklamasıFilistin'den FIFA'ya başvuru! İsrail'in saldırıları sonrası harekete geçildi - SporFilistin'den FIFA'ya başvuru! İsrail'in saldırıları sonrası harekete geçildiSüper Lig devinden Nuri Şahin sürprizi! Sezon sonu görüşme yapılacak - SporBorussia Dortmund olmazsa İstanbul'a gelecekBeşiktaş'a Premier Lig'den teknik direktör önerdiler! Dünyaca ünlü hocanın yardımcısı İstanbul yolcusu - SporBeşiktaş'a Premier Lig'den teknik direktör önerdiler! Dünyaca ünlü hocanın yardımcısı İstanbul yolcusu
Sonraki Haber Yükleniyor...