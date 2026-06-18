Samsunspor'da transfer itirafı: İki teklifi de kabul etmedim!
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen ve Çadlı forvet Marius Mouandilmadji hakkında dikkat çeken transfer açıklamasında bulundu.
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Futbol Direktörü Fuat Çapa ile sürekli diyalog halinde.
- Rick van Drongelen için Panathinaikos'un iki teklif yaptığı ancak rakamları düşük buldukları için reddedildiği belirtildi.
- Marius Mouandilmadji için henüz resmi bir teklif gelmediği ifade edildi.
- Marius'un menajerinin bazı kulüplerle görüştüğü ve bu konudaki bilginin beklendiği söylendi.
Yüksel Yıldırım, transfer sürecini yakından takip ettiğini belirtti. Samsunspor Başkanı, Futbol Direktörü Fuat Çapa ile her gün diyalog halinde olduğunu belirterek, gündemdeki konularla ilgili bilgi alışverişinin sürdüğünü ifade etti.
PANATHINAIKOS'TAN DRONGELEN'E 2 TEKLİF
Samsun Halk Gazetesi'nin haberine göre; Yıldırım, savunma oyuncusu Rick van Drongelen için Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un 2 defa teklif yaptığını belirtti. Yıldırım, "Drongelen için Panathinaikos 2 defa teklifte bulundu. Ancak rakamları düşük bulduğumuz için iki teklifi de reddettik" ifadelerini kullandı.
"MARIUS İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"
Son dönemde transfer iddialarıyla gündeme gelen Marius Mouandilmadji hakkında da konuşan Samsunspor Başkanı, şu anda kulübe resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Başkan Yıldırım, Marius'un durumunu takip ettiklerini ve oyuncunun menajeriyle iletişim halinde olduklarını belirtti. Çadlı forvetin menajerinin bazı kulüplerle temas halinde olduğunu dile getiren Yıldırım, süreçle ilgili bilgi istediklerini söyledi. Yıldırım, "Marius'un menajeri oyuncu için bazı kulüplerle görüşmeler yapıyor. Biz de kendisinde durumla ilgili bilgi istedik" dedi.
"ŞU ANDA BEKLEMEDEYİZ"
Marius'un menajerinden gelecek bilgilendirmeyi beklediklerini ifade eden Yıldırım, "O da, 'Önümüzdeki hafta sonu ya da ondan sonraki hafta içi durumla ilgili size bilgi vereceğim' dedi. Biz de şu anda beklemedeyiz" sözlerini sarf etti.