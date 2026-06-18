Levent ve Maslak gibi kalabalık yerlerde çalışanlar trafik yüzünden iş yerlerine erken saatlerde gitmeye başladı. Sabah 05.00'te evden çıkıp mesai saatine kadar iş yerlerinin önünde araç içinde uyuyanların sayısı da her geçen gün artıyor.

İstanbul'da milyonlarca çalışanın hayatı trafiğe göre şekil alıyor. Hal böyle olunca da trafik, İstanbulluları enteresan çözümler üretmeye zorluyor.

Çalışanlar megakentte trafiğe yakalanmamak için çalıştıkları yere saatler öncesinden gidiyor ve dışarıda araç içinde mesainin başlamasını bekliyor.

İstanbulluların trafik çilesi! İşe erken gidip arabada uyuyanlar çoğaldı

ARABADA YASTIK BATTANİYE TAŞIYORLAR

Kimi araçlarının içinde uyurken, kimi telefonundan bir şeyler izliyor, kimi de makyaj yaparak güne hazırlanıyor. Sabah 05.00'te evden çıkan çalışanlar araçlarında yastık ve battaniye de bulunduruyor.

"2 SAAT BEKLİYORUM"

NTV'de yer alan habere göre trafiğe kalmamak için erken saatlerde yola çıktığını dile getiren bir çalışan, 2 saat boyunca iş yerinin önünde beklediğini bu süreyi de uyuyarak değerlendirdiğini söyledi.

"07.30'DAN SONRA 2 SAATİ BULABİLİYOR"

Başka bir çalışan da Büyükçekmece'den geldiğini belirterek trafik olmadığında Levent'e 40 dakika içinde geldiğini söyleyip "07.30'dan sonra çıkarsanız 2 saati bulabiliyor. Genellikle burada sokaklarda yürüyüş yapıyorum." diye konuştu.

Yenibosna'da oturan bir çalışan da çalışma bölgesinin Levent, Beşiktaş ve Taksim olduğunu dile getirdi ve "Çok erken çıkmak zorundayım. Biraz geç çıkarsam işe geç kalıyorum. Bazen uyuyorum bazen de işlerim varsa makyaj yapmak günü planlamak gibi onları hallediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası