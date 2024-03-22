Santos'tan Gedson'a hücum emri! Ofansif aksiyonlarda yer almasını istedi

Beşiktaş'ta bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Gedson Fernandes ile Teknik Direktör Fernando Santos bir toplantı yaptı. Santos, oyuncusundan hücuma daha fazla katkı vermesini istedi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan ancak bu sezon istikrarsız bir grafik izleyen Gedson Fernandes'in performansı tartışılıyor. Siyahlı beyazlı forma altında 36 maçta süre alan Portekizli oyuncu, 2 kez fileleri sarsarken 3 asist yaptı.

SANTOS, GEDSON İLE TOPLANTI YAPTI

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 25 yaşındaki oyuncu ile görüşme yaptı. Portekizli teknik adam, Fernandes'ten hücuma daha çok katkı vermesini istedi.

SANTOS HÜCUMA KATKI İSTEDİ

Fernandes'in savunma performansından memnun olan Santos, vatandaşına hücumda Ernest Muçi ile forvet oyuncularına daha yakın oynamasını gerektiğini belirtti. Deneyimli teknik adam, sezonun geri kalanında Gedson Fernandes’ten daha çok hücum aksiyonlarında yer almasını istedi. Fernando Santos, Gedson’dan takım savunmadayken Al Musrati’ye, hücumdayken ise Muçi’ye yakın olmasını söyledi. Bu arada Beşiktaş'ta 4 günlük iznin ardından çalışmalar başladı. Milli Takımlarda bulunan futbolcuların yanı sıra izinli Amartey ve sakatlıkları devam eden Salih Uçan ile Al Musrati antrenmanda yer almadı.