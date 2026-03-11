G.Saray, bir defa daha Avrupa’nın ve Liverpool’un saygısını kazandı.

‘Biz bir aileyiz’ mottosu ve pankartında olduğu gibi Galatasaray takımı sahada âdeta tarih yazdı.

Birlikte mücadele etti, kompakt oynadı, pirana gibi hücum etti, cansiparane savundu ve Liverpool’u bir defa daha devirdi.

Başlangıçta tutuk başlasak da, ilk kornerde duran top canavarı Sara’nın ortasında Osimhen yine fizik kurallarını altüst edercesine uzadı ve Lemina’nın müthiş tamamlaması ile öne geçmeyi başardık.

Galatasaray yerleşimleri, ikili mücadeleleri, hırsı, temposu, iştahı ile ilk yarı kusursuza yakın oynadı.

Sakin, bilerek, planlı ve akıllı oynayan Galatasaray çok da kaçırdı!

Uğurcan hakkını veriyor

Davinson Sanchez’in kafa vuruşunda Mamardashvili âdeta uzayarak müthiş kurtardı. Osimhen kaçırdı, Lang’in ters vuruşunda Gürcü kaleci yine başarılıydı.

İkinci yarıya yine etkili başlarken Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.

Hani o ödenen 30 milyon avro bonservisin her kuruşunun haklı yatırım olduğunu kanıtladı.

Orta saha merkezini kolay geçen Liverpool’a, Galatasaray savunma hattı ve Uğurcan ile izin vermedi!

Lemina, Ekitike’nin şutunu kafayla kesti. Evet gol olacak şuta kafa attı Lemina.

Bu pozisyon inanmışlığı ortaya koyuyordu.

Darısı Anfield’a

Jakobs çok kritik toplar kesti, Barış Alper Yılmaz son vuruşlarda başarılı olmasa da yine gücü ile fark oluşturdu.

Osimhen fantastik işler yaptı; Abdülkerim, Torreira ile Uğurcan oyundan düştüğümüzde skoru 1-0’da tutan ana kahramanlardı.

Galatasaray aynı 30 Eylül’deki maçta olduğu gibi Liverpool’u 1-0 ile geçti.

Galatasaray bir defa daha Avrupa’nın, Liverpool’un saygısını da kazandı.

Darısı Anfield’a ve çeyrek finale…

Maçın adamı: Uğurcan Çakır

