Serdar Dursun golle döndü! Fenerbahçe, Rizespor'u geriden gelerek devirdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladığı mücadeleyi 3-1 kazanmayı bildi.
Süper Lig'in 26. haftasında Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Sarı-lacivertliler, ikinci devrede maçı çevirerek 3 puana uzandı.
Fenerbahçe'nin gollerini Serdar Dursun, Edin Dzeko ve İrfan can Kahveci atarken, ev sahibi ekibin tek sayısı Minçev'den geldi.
ÇAYKUR RİZESPOR 1-3 FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
13. dakikada rakibinden sıyrılan Szymanski'nin ceza yayı üzerinden pasında Dzeko'nun vuruşunda, Mocsi'den seken topu kaleci Tarık Çetin yatarak direk dibinden kornere çeldi.
23. dakikada Hojer'in ara pasında ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılan Olawoyin'in yerden vuruşunda, kaleci Livakovic sağına yatarak topu kontrol etti.
27. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Shelvey'nin ceza yayı üzerine çevirdiği topu Akintola, yine kafayla savunmanın arkasına aşırdı. İyi hareketlenen Minchev'in yerden sektirerek şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
45+2. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
48. dakikada Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahası içerisine yüksek ortasında Serdar Dursun, altıpas içerisinde kayarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.
65. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu çeldi.
66. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Dzeko'nun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken top filelere gitti: 1-2.
76. dakikada Tadic'in ceza sahası içerisine ortasında Dzeko'nun sağ çaprazdan gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+3. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Tadic, sol taraftan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Arka bölümdeki İrfan Can Kahveci'nin sol ayak içi volesinde, Mocsi'nin müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 1-3.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk. 69 Varesanovic), Shelvey, Benhur Keser (Dk. 28 Zeqiri), Olawoyin, Minchev (Dk. 77 Mithat Pala), Akintola (Dk. 69 Gaich)
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+4 Mert Müldür), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic (Dk. 46 Mert Hakan Yandaş), Cengiz Ünder (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Szymanski (Dk. 46 Serdar Dursun), Tadic, Dzeko (Dk. 80 Bonucci)
Goller: Dk. 27 Minchev (Çaykur Rizespor), Dk. 48 Serdar Dursun, Dk. 66 Dzeko, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kaynak: Türkiye Gazetesi