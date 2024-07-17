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Sevilla'dan En-Nesyri transferi hakkında açıklama! 'Teklif gelmedi'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Roma'nın ilgilendiği iddia edilen Sevilla'nın Faslı golcüsü En-Nesyri hakkında İspanyol kulüpten açıklama geldi. Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, oyuncu için kabul edebilecekleri bir teklif gelmediklerini açıkladı.

Hücum hattını Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Sevilla'dan En-Nesyri'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, bu transferde İtalya'nın köklü kulübü Roma ile çekiştiği iddia ediliyor.

SEVİLLA'DAN AÇIKLAMA

Haftalardır yılan hikayesine dönen En-Nesyri transferi hakkında Sevilla cephesinden yeni bir açıklama geldi. İspanyol kulübün Sportif Direktörü Victor Orta, Faslı oyuncunun transferi hakkında açıklamalar yaptı.

Sevilla'dan En-Nesyri transferi hakkında açıklama! 'Teklif gelmedi' - 1. Resim

ROMA'DAN TEKLİF YOK

En-Nesyri için Avrupa'dan birçok transfer teklifi aldıklarını söyleyen Orta, "En-Nesyri için son 48 saatte çok değişiklik olmadı. Şu anda bizim kabul edebileceğimiz bir teklif gelmedi. Roma'dan gelen resmi bir teklif yok. Roma'dan hiçbir şey gelmedi." ifadelerini kullandı.

Sevilla'dan En-Nesyri transferi hakkında açıklama! 'Teklif gelmedi' - 2. Resim

Youssef En - Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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