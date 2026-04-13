Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden, hem futbol hem de basketbolda hafızalara kazınan "Sinyor" lakaplı Can Bartu, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı.

Kadıköy'de tedavi gördüğü hastanede 11 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybeden Fenerbahçe efsanesi Can Bartu için Karacaahmet Mezarlığı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

Can Bartu anma töreni (Fotoğraf: Fenerbahce.org)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre; anma törenine, Bartu Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ozan Vural ile eski yöneticiler ve geçmişte sarı-lacivertli formayı giyen bazı futbolcular katıldı.

Can Bartu, Fiorentina'nın Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İspanya'nın Atletico Madrid ekibi ile 10 Mayıs 1962'de İskoçya'nın Glasgow kentinde oynadığı finalde forma giydi ve Avrupa kupalarında final müsabakasına çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbol branşında giyen tek sporcu olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Can Bartu için düzenlenen anma töreni, Karacaahmet Mezarlığı'nda okunan dualarla son buldu.

Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu: Can Bartu

İTALYA'DA 'SİNYOR' LAKABINI ALDI

Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 senesinde 6 sezon sürecek İtalya macerasına başladı. İtalya'da 1961-1962 sezonunda Fiorentina forması giyen Bartu, 14 maçta 2 gol attı. Bir sonraki sezon Venezia'ya geçen Bartu, burada da 30 karşılaşmada 8 gol kaydetti. 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina'ya transfer olan Can Bartu, 10 maça çıktı. 1964-1967 yıllarında ise 3 sezon Lazio'da forma giyen Bartu, 46 maçta 4 gole imza atarken, burada İtalyan futbolseverlerin büyük sevgisini kazanarak "Sinyor" lakabını aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası