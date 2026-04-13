Süper Lig'de Galatasaray'ın art arda kayıpları sonrası şampiyonluk yarışında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Liderin en yakın takipçisi konumundaki sarı-lacivertlilerde bu sezon 28 gollük (23 gol, 5 asist) katkı veren Anderson Talisca, derbi maç hakkında açıklamalarsa bulundu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda lider Galatasaray ile oynayacaklar derbi maç hakkında konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Globo'ya röportaj veren 32 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık Kayserispor galibiyeti ve attığı 2 golle ilgili, "Bu galibiyete katkıda bulunduğum için mutluyum. İki gol de benim sevdiğim şekilde ceza sahası içinden veya yakınından geldi. Teknik direktörüm bana bunu yapma özgürlüğü tanıyor ancak aynı zamanda savunmaya yardımcı olmak için taktiksel sorumluluk vermiş durumda. Türkiye'de iyi bir dönem geçiriyorum. Kulübün ve benim en büyük hedefimiz lig şampiyonluğu" dedi.

Talisca'nın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

"BU DÖNEMİ TAÇLANDIRACAK KUPA EKSİK"

Süper Lig'de kalan 5 maç için mesaj veren Anderson Talisca, "Önümüzde 5 final maçı var. Bunlardan biri de Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma. Tüm özverimizle çalışmaya devam etmeliyiz. Her şey yolunda giderse, kupayı kazanacağız. Fenerbahçe'ye geleli bir yıldan biraz fazla oldu ve iyi istatistiklerim var. Bu dönemi taçlandıracak kupa eksik. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele ediyoruz. Umarım kazanabilir ve taraftarların bize gösterdiği sevgiye karşılık verebiliriz" sözlerini sarf etti.

2025-2026 SEZONU PERFORMANSI

Sakatlığını atlatıp sahalara dönen Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 40 maçta görev aldı. Deneyimli oyuncu, sahada kaldığı 2415 dakikada 23 gol attı ve 5 asist yaptı.

