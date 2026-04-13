Fenerbahçe'den Rizespor maçı için çağrı: 12 bin taraftarın yerini boş bırakmıyoruz
Lider Galatasaray'ın evinde yaşasığı sürpriz puan kaybıyla puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile Kadıköy'de oynayacağı maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.
- Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Kuzey Tribün C-D-E-L-M, Spor Toto Tribün D-E-C-L-M-F, Maraton Üst Tribün H-I-A-B, Fenerium Alt Tribün C bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi cezası aldı.
- Sarı-lacivertli kulüp, Kadıköy'de oynanacak Rizespor mücadelesi öncesinde tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara seslendi.
- Maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini kulübe devretmeleri istendi.
- Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik adına 12 bin taraftarın yerinin boş bırakılmamasıvurgusu yaptı.
Chobani Stadyumu'nda 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinde "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ceza alan (Kuzey Tribün C-D-E-L-M, Spor Toto Tribün D-E-C-L-M-F, Maraton Üst Tribün H-I-A-B, Fenerium Alt Tribün C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi) Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara seslendi.
"HAYDİ BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI"
Sarı-lacivertli kulüp, maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini devretmelerini istedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı açıklamada, "Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy'de yine omuz omuza olma zamanı" ifadelerine yer verildi.
Taraftar desteğinin önemine vurgu yapılan mesajda, "Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al. Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana…#SonunaKadarBirlikte #İnanFenerbahçe" ifadelerine yer verildi.