Lider Galatasaray'ın evinde yaşasığı sürpriz puan kaybıyla puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile Kadıköy'de oynayacağı maç öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Chobani Stadyumu'nda 1-0 kazandığı Beşiktaş derbisinde "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle ceza alan (Kuzey Tribün C-D-E-L-M, Spor Toto Tribün D-E-C-L-M-F, Maraton Üst Tribün H-I-A-B, Fenerium Alt Tribün C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi) Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tribünlerin tamamen dolması için taraftarlara seslendi.

Chobani Stadyumu

"HAYDİ BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI"

Sarı-lacivertli kulüp, maça gelemeyecek kombine sahiplerinden yerlerini devretmelerini istedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı açıklamada, "Haydi Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Cuma akşamı Kadıköy'de yine omuz omuza olma zamanı" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 66 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

Taraftar desteğinin önemine vurgu yapılan mesajda, "Bu maçta aramızda olamayacak 12 bin taraftarımızın yerini boş bırakmıyoruz. Kombineni kulübe devret, bu mücadelede sen de yerini al. Şampiyonluk yolunda omuz omuza, kol kola, yan yana…#SonunaKadarBirlikte #İnanFenerbahçe" ifadelerine yer verildi.

