Son 3 Avrupa Şampiyonası'ndaki Türkiye'yi kantara koyduk! En iyisi bu takım...

EURO 2024’te son 16 turuna kalan ay yıldızlı takım, son iki turnuvaya göre daha çok puan topladı, daha çok isabetli pas yaptı, daha çok şut çekti, daha az şut şansı verdi...

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - EURO 2024’te son 16 vizesi alan ve Avusturya ile eşleşen A Millî Futbol Takımımız, grup maçları geride kalırken sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 3-0 yenildiğimiz Portekiz maçının ardından oldukça sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Vincenzo Montella yönetimindeki ay yıldızlılar, ülkemizin katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası’nda sergilediği performansın önünde bir grafik çizerek, son üç büyük uluslararası turnuvamızın en yüksek puanını toplamayı başardı.

ORTALAMA 443 PAS

Pandemi sebebiyle 2021 yılında oynanan EURO 2020’de Şenol Güneş, EURO 2016’da ise Fatih Terim yönetiminde olan A Millî Futbol Takımımız, her iki organizasyonda da gruptan çıkmayı başaramamıştı. Montella yönetimindeki millî takım gruptan çıkmayı başarırken, isabetli pas sayısında da bu iki takımı geride bıraktı. Grup aşamasını ortalama 443 isabetli pasla geçen millî takımımız EURO 2020’de maç başına ortalama 373 isabetli pas yaparken, EURO 2016’da ise 305’te kalmıştı.

2016'NIN DÖRT KATI ŞUT

Turnuvanın ilk üç maçında rakip kaleye maç başına 5,33 isabetli şut çeken millî takımımız buna karşılık kalesinde ortalama 5 isabetli şut gördü. EURO 2020’de rakip kaleye maç başına 4 isabetli şut çeken millîler, kalesinde ise bunun iki katından daha fazla isabetli şut görmüştü. EURO 2016’da ise âdeta rakip kaleye bile gidemeyen millî takımımız Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile karşı karşıya geldiği turnuvayı üç maçta toplam 4 isabetli şutla tamamlarken, toplamda 17 isabetli şuta engel olamamıştı.