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    • Haberler > Spor > Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı! TFF resmen açıkladı

    Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı! TFF resmen açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı! TFF resmen açıkladı
    Süper Lig, Beşiktaş, Galatasaray, SON DAKİKA, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dakika haberi… Süper Lig’in 28. Haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesi öncesi TFF’den seyirci kararı geldi. Kritik derbide Galatasaray taraftarları deplasman tribününde yerlerini alacak.

    Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman seyircinin de alınmasına karar verildi.

    SON DAKİKA: DERBİDE SEYİRCİ KARARI 

    İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'dan derbiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

    "03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."

    ŞAMPİYONLUKTA KRİTİK VİRAJ 

    Ligde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta Fernando Santos'un çalıştırdığı Beşiktaş ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.

    Zirvenin uzağında kalan ve 3 puanı hedefleyen siyah-beyazlılar ile liderliğini korumak için sahaya çıkacak sarı-kırmızılıların mücadelesi 3 Mart Pazar akşamı oynanacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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