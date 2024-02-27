Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisi için seyirci kararı! TFF resmen açıkladı

Son dakika haberi… Süper Lig’in 28. Haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesi öncesi TFF’den seyirci kararı geldi. Kritik derbide Galatasaray taraftarları deplasman tribününde yerlerini alacak.

Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman seyircinin de alınmasına karar verildi.

SON DAKİKA: DERBİDE SEYİRCİ KARARI

İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'dan derbiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00’da Beşiktaş Park Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."

ŞAMPİYONLUKTA KRİTİK VİRAJ

Ligde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta Fernando Santos'un çalıştırdığı Beşiktaş ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zirvenin uzağında kalan ve 3 puanı hedefleyen siyah-beyazlılar ile liderliğini korumak için sahaya çıkacak sarı-kırmızılıların mücadelesi 3 Mart Pazar akşamı oynanacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.