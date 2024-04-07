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Haberler > Spor > Sonunda korkulan oldu! Galatasaraylı o isme ve 13 yaşındaki kızına Fenerbahçeliler saldırdı!

Sonunda korkulan oldu! Galatasaraylı o isme ve 13 yaşındaki kızına Fenerbahçeliler saldırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
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Sonunda korkulan oldu! Galatasaraylı o isme ve 13 yaşındaki kızına Fenerbahçeliler saldırdı!

Spor Haberleri  / turkiyegazetesi.com.tr

Son dönemde araları epey gerilen Fenerbahçe ile Galatasaray camiaları arasında sular durulmuyor. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray Kadın Voleybol maçının ardından bir üyelerinin saldırıya uğradığını açıklamıştı. Yazgan'ın sözlerine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan jet hızıyla cevap geldi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Nilüfer Belediye ile oynadığı maçın ardından Burhan Felek Spor Salonu'ndan çıkan Galatasaray Kulübü üyesi Uğur İris ile 13 yaşındaki kızı Nil İris, Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı için Ataşehir'e giden 40 kişilik Fenerbahçeli grubunda saldırısına uğradı. Taraftarlar Nil İris'in elindeki pankartları aldı.

Sonunda korkulan oldu! Galatasaraylı o isme ve 13 yaşındaki kızına Fenerbahçeliler saldırdı! - 1. Resim

"SİZİN NEFRET DİLİNİZİ İŞİ BU HALE GETİRDİ"

Sarı-kırmızılı takımın genel sekreteri Eray Yazgan, saldırıyla ilgili açıklama yaparken Fenerbahçeli yöneticileri suçladı. Yazgan şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır. Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık. Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır. Başkanımız itidal vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taassubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provokatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir. Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz."

Sonunda korkulan oldu! Galatasaraylı o isme ve 13 yaşındaki kızına Fenerbahçeliler saldırdı! - 2. Resim

JET HIZIYLA CEVAP GELDİ

Yazgan'ın bu sözlerine, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi. Kızılhan şu ifadeleri kullandı:

"Dünden itibaren Galatasaraylı bir taraftarın ve kızının yaşadığı bir olayın haberlerini takip ediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz, geçmiş olsun diyoruz. Ancak bu konuyu Fenerbahçe ile bağdaştıran mesnetsizliğe ve tüm yazılanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz."

Sonunda korkulan oldu! Galatasaraylı o isme ve 13 yaşındaki kızına Fenerbahçeliler saldırdı! - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr
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