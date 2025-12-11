UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Aralık Çarşamba gecesi oynanan Villarreal-Kopenhag karşılaşması öncesi seremonide büyük bir hataya imza atıldı. Yaşananlar nedeniyle futbolcular, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tribünlerde ise ıslık sesleri yükseldi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında İspanyol ekibi Villarreal, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk etti. Kopenhag, 90'ıncı dakikada eski Trabzonspor oyuncusu Cornelius'un attığı golle 3-2 galip geldi. Bu sonuçla konuk takım, puanını 7'ye yükseltti. Villarreal ise bir puanda kaldı.

Villarreal oyuncularının galibiyet sevinci

TARİHİ HATA

Karşılaşma öncesi büyük bir hata yapıldı. Estadio de la Ceramica Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maç öncesi seremonide Şampiyonlar Ligi marşı yerine UEFA Avrupa Ligi marşı çalınması şaşkınlık yaşattı. Bu sırada futbolcuların gülümsediği ve birbirine baktığı görüldü.

ISLIKLI TEPKİ

Villarreal taraftarı, UEFA Avrupa Ligi müziği eşliğinde gerçekleştirilen seremoniye tepki gösterdi. Statta ıslık sesleri yükselirken, yaşanan karışıklık kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

