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Spartak Moskova'nın Derrick Köhn teklifine Okan Buruk'tan veto!

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Spartak Moskova&#039;nın Derrick Köhn teklifine Okan Buruk&#039;tan veto!

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e Rusya'nın Spartak Moskova takımı talip oldu. Köhn'ün menajeri teklifi doğrularken, Okan Buruk'tan transfere vize çıkmadı.

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Derrick Köhn'e transfer teklifi geldi. Rus ekibi Spartak Moskova, 25 yaşındaki Alman sol bek Derrick Köhn'e talip oldu.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, performansından memnun olması ve satışını istememesi sebebiyle, Galatasaray yönetimi teklifi reddetti.

Spartak Moskova'nın Derrick Köhn teklifine Okan Buruk'tan veto! - 1. Resim

MENAJERİ AÇIKLADI

Rus basınından Sport Express'e konuşan Derrick Köhn'ün menajeri Ersin Akan, "Spartak Moskova'dan bir ilgi olduğu doğru, iletişimdeyiz. Köhn, üst seviye bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray formasını 13 kez terleten Alman oyuncu, 13 lig maçında 1 gol, 2 asistlik performans gösterdi. 

Düzenleyen:  - Spor
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