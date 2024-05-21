Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste'ye emanet

Süper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste'ye emanet

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste&#039;ye emanet
Beşiktaş, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Heidenheim forması giyen Jan - Niklas Beste için devreye girdi. Alman yıldızı gözüne kestiren Siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste için görüşmelere başladı.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 8 gol ve 14 asist katkısında bulunan Beste, kısa sürede transferin gözdesi oldu.

Süper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste'ye emanet - 1. Resim

NIKLAS BESTE İÇİN 15 MİLYON EURO

Sol kanat gösterdiği performansla Beşiktaş'ın radarına takılan 25 yaşındaki yıldız için en az 15 milyon euro istendiği öne sürülmüştü.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Beste'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve takımından bonservis indirimi talep ettiği öğrenildi.

Gelecek sezon için Jose Mourinho ile görüşüldüğünü açıklayan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için en az 20 milyon euro bonservis harcaması yapması bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması! 5 kişiye adli işlem yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması! 5 kişiye adli işlem yapıldı - Sporİstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması! 5 kişiye adli işlem yapıldıGalatasaray'dan derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu kararı - SporGalatasaray'dan derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu kararıDerbinin faturası ağır olacak! Rams Park'taki 5 temsilci rapor tuttu - SporTemsilci kurulunun raporu can yakacakDursun Özbek'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler! "Bu yaptığın şehir eşkıyalığı" - SporÖzbek'ten Koç'a zehir zemberek sözler! "Bu terörizmdir..."Ali Koç 'Ucuz kabadayılığa yer yok' dedi! "Sistemi yerle bir edeceğiz" - SporVurdumduymazı sopayla dürtmüşler...Beşiktaş'a transfer müjdesi! İki isme ciddi talipler var - SporKartal'a transfer müjdesi: İki isim...
Sonraki Haber Yükleniyor...