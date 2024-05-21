Süper Lig devi transferi bitiriyor! Sol kanat Jan-Niklas Beste'ye emanet

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Heidenheim forması giyen Jan - Niklas Beste için devreye girdi. Alman yıldızı gözüne kestiren Siyah-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste için görüşmelere başladı.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 8 gol ve 14 asist katkısında bulunan Beste, kısa sürede transferin gözdesi oldu.

NIKLAS BESTE İÇİN 15 MİLYON EURO

Sol kanat gösterdiği performansla Beşiktaş'ın radarına takılan 25 yaşındaki yıldız için en az 15 milyon euro istendiği öne sürülmüştü.

Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Beste'nin de takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve takımından bonservis indirimi talep ettiği öğrenildi.

Gelecek sezon için Jose Mourinho ile görüşüldüğünü açıklayan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için en az 20 milyon euro bonservis harcaması yapması bekleniyor.