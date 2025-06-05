Süper Lig ekibinden Selçuk Şahin sürprizi! Resmen duyurdular

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Arda Turan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Selçuk Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmış, Turan'ın yeni adresi ise Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk olmuştu. İstanbul ekibi, Turan'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktörünü açıkladı.

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'in getirildiğini duyurdu.

İMZALAR MİLLİ TAKIM KAMPINDAN SONRA

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ikas Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Selçuk Şahin’in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella’ya teşekkür ederiz.

Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."