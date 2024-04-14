Süper Lig'de 32.hafta maçı! Hatayspor - İstanbulspor canlı blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 16:00'da başlayan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
14.04.2024 15:47
🔥MAÇTA İLK 11'LER
👉Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Fizzy, Mato, Rui, Halil, Carlos.
👉İstanbulspor: Alp Arda, Yeşil, Simon, Coly, Sambissa, Mode, Florian, Ali Yaşar, Mendy, Jackson, Emir Kaan.
14.04.2024 15:45
⚽İSTANBULSPOR KÜME DÜŞEBİLİR
Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor'un konuğu, İstanbulspor. Eğer İstanbul ekibinin bu maçı kaybetmesi halinde, sezon bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek. Sezonun ilk maçında İstanbulspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor