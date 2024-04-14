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Süper Lig'de 32.hafta maçı! Hatayspor - İstanbulspor canlı blog

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Süper Lig&#039;de 32.hafta maçı! Hatayspor - İstanbulspor canlı blog

Spor Haberleri

Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda İstanbulspor'u ağırlıyor. Saat 16:00'da başlayan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

14.04.2024 15:47

🔥MAÇTA İLK 11'LER

👉Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Rivas, Fizzy, Mato, Rui, Halil, Carlos.

👉İstanbulspor:  Alp Arda, Yeşil, Simon, Coly, Sambissa, Mode, Florian, Ali Yaşar, Mendy, Jackson, Emir Kaan.

14.04.2024 15:45

⚽İSTANBULSPOR KÜME DÜŞEBİLİR

Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor'un konuğu, İstanbulspor. Eğer İstanbul ekibinin bu maçı kaybetmesi halinde, sezon bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek. Sezonun ilk maçında İstanbulspor, Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti. 

Düzenleyen:  - Spor
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