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Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları! İşte tartışmalı pozisyonlarda hakem konuşmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 35. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 36. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF, Süper Lig’in 36. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Bodrum FK - Trabzonspor maçının 73. dakikasında konuk ekip atağı sonrası hakem Çağdaş Altay, ‘potansiyel penaltı incelemesi’ için VAR monitörüne çağrıldı. Bordo-mavililerde Zubkov şutu sonrası Ali Aytemur'un müdahalesiyle yerde kaldığını belirleyen Altay, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

- Bodrum FK - Trabzonspor müsabakasının 90+7. dakikasında, ev sahibinde Brazao ceza sahasında yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. VAR’dan ‘sahada inceleme’ önerisi alan Altay pozisyonu izledi. VAR, "hücum oyuncusunun defans oyuncusunun bacağına bastı" değerlendirmesi sonrası temas noktası izletilirken, hakem sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

- Galatasaray - Kayserispor mücadelesinin 84. dakikasında Alvaro Morata ceza sahasında yerde kalırken, hakem Ali Şansalan aut verdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Şansalan, kalecinin temasını belirleyerek sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı çaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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